Три тюменских лыжника могут попасть на Олимпиаду в Корее

Сборная России по лыжным гонкам начала подготовку к следующему спортивному сезону, в рамках которого пройдет Олимпиада в Корее. В составе команды тренируются и тюменские лыжники.

Как рассказали в пресс-службе Федерации лыжных гонок России, создано четыре треировочные группы. Чемпион мира среди юниоров, победитель гонок на этапах Кубка мира Глеб Ретивых вместе с Никитой Ступаком из Московской области и москвичом Никитой Крюковым занимается в группе Юрия Каминского в Крыму. Призер чемпионата мира и победитель этапа Кубка мира Евгений Белов проведет первый тренировочный сбор на Майорке в Испании, в составе группы Маркуса Крамера. Еще один представитель Тюменской области, чемпион мира среди юниоров Иван Якимушкин начал подготовку к сезону в Ижевске в составе группы Олега Перевозчикова, пишет "Вcлух.ру".



XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея.