Тюмень примет этап Кубка мира по биатлону в 2018 году

Несмотря на то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не вернуло лицензию Всемирного антидопингового агентства (WADA), Тюменская область в следующем году сохранит за собой статус центра мирового биатлона. Согласно предварительному проекту календаря, Тюмень должна принять финальный, 9-й этап Кубка мира-2017/18. Он пройдет с 22 по 25 марта 2018 года и будет включать в себя спринты, гонки преследования и масс-старты.

"На генеральной ассамблее зимних видов спорта мы пришли к общему мнению, что соревнования в России, запланированные на 2018 год, должны пройти согласно календарю, несмотря на отсутствующую аккредитацию РУСАДА. Тюмень примет финал Кубка мира, если только две рабочие группы не принесут нам большие плохие новости по поводу Олимпиад в Ванкувере и Сочи. Россия – большая биатлонная страна, с большой телевизионной аудиторией и мы должны проводить крупные соревнования в Тюмени", - заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг на совместной конференции IBU и Европейского вещательного Союза, которая состоялась в Праге.

Кроме того, согласно предварительному календарю, опубликованному IBU, большая Тюменская область примет сразу 2 последних этапа вторых по значимости соревнований - Кубка IBU. 7-й этап должен пройти в Увате с 8 по 11 марта 2018 года, а финальный 8-й - в Ханты-Мансийске с 13 по 17 марта.

Продолжает оставаться за Россией и Чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в городе Чайковский Пермского края в конце августа 2017 года. Также Андрес Бессеберг отметил, что уверен в том, что Тюмень вновь подаст заявку на проведение Чемпионата мира по биатлону в 2021 году в случае, если лицензия РУСАДА будет восстановлена, пишет "Вслyх.рy".