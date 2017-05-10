Тюменские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Оренбурге

Почти триста спортсменов из 14 стран поборются за медали Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин на этих выходных, 13 и 14 мая.

В составе российской сборной на состязаниях в Оренбурге выступят семь дзюдоистов из Тюменской области. Это Алим Балкаров в весовой категории до 66 кг, Эльдар Аллахвердиев (-90 кг), Азамат Плиев (-100 кг), Никита Дибрин и Артур Камалов (свыше 100 кг), Алина Сергеева (-48 кг) и Мария Зольникова (-78 кг). Как рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо", в 2016 году Мария уже становилась серебряным призером турнира.