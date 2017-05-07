Тюменские дзюдоисты готовятся к Олимпийским играм

16:36 07 мая 2017
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s-cdn.sportbox.ru
| Фото: s-cdn.sportbox.ru

Началось формирование сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2020 года. В нее могут войти четыре тюменских дзюдоиста.

Как рассказал глава Центра олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" Вячеслав Юрлов, в Токио могут поехать это Муса Могушков, Казбек Занкишиев, Наталья Кузютина и Дарья Давыдова. При этом Наталья Кузютина уже участвовала в Олимпиадах - в 2012 году в Лондоне она уступила немке Роми Тарангуль в первом раунде, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро стала бронзовой чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

Отметим, у Тюменской области есть представители в сборных страны всех возрастов – от юниоров до взрослых – всего 26 человек, пишет "Вcлух.ру".

Теги: дзюдо , Олимпиада
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