Тюменские дзюдоисты готовятся к Олимпийским играм

Началось формирование сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2020 года. В нее могут войти четыре тюменских дзюдоиста.

Как рассказал глава Центра олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" Вячеслав Юрлов, в Токио могут поехать это Муса Могушков, Казбек Занкишиев, Наталья Кузютина и Дарья Давыдова. При этом Наталья Кузютина уже участвовала в Олимпиадах - в 2012 году в Лондоне она уступила немке Роми Тарангуль в первом раунде, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро стала бронзовой чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

Отметим, у Тюменской области есть представители в сборных страны всех возрастов – от юниоров до взрослых – всего 26 человек, пишет "Вcлух.ру".