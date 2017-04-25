Тюменцев приглашают бесплатно протестировать фитнес-программу для похудения

На бесплатное ознакомительное занятие Hot Iron горожан приглашает фитнес-клуб "Колизей" (ул. Минская, 7, корп. 1). Совместное с городским департаментом по спорту и молодежной политике мероприятие пройдет 29 апреля в 12 часов.
Как отмечают организаторы, Hot Iron – это научно обоснованная система тренировок, которая помогает не только терять лишние килограммы, но и позволяет качественно менять тело. Помимо значительного сжигания калорий, в процессе занятия включается так называемый эффект жиросжигания после тренировки, который продолжается в течение последующих 24 – 48 часов.
На бесплатное занятие обязательна предварительная запись по телефону 63-52-94.
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