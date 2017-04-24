Тюменка установила мировой рекорд в спортивном скалолазании

15:38 24 апреля 2017
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Фото: Федерация скалолазания России

Вчера, 23 апреля, в китайском Чунцине завершился этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость.

В состязаниях среди женщин медали взяли две тюменские спортсменки. Юлия Каплина не только стала лучшей, но и обновила мировой рекорд. В полуфинале она преодолела трассу за 7,46 секунд. Второй стала тюменка Мария Красавина, которая в финале показала результат в 7,87 секунд.

Среди мужчин серебряную медаль завоевал наш спортсмен Станислав Кокорин, уступивший скалолазу из Екатеринбурга.

Теги: скалолазание , рекорд
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