Три пенальти помогли "Тюмени" победить "Факел"

09:07 24 апреля 2017
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fc-tyumen.ru
| Фото: fc-tyumen.ru

Редкий факт был зафиксирован в матче первенства России среди команд ФНЛ - в ворота воронежского "Факела" были назначены три пенальти, которые уверенно реализовал нападающий ФК "Тюмень" Хасан Мамтов.

Хозяева пропустили первыми - уже на 18 минуте, а хет-трика Мамтова тюменским болельщикам пришлось ждать почти до конца игры, которая так и завершилась - 3:1 в пользу "Тюмени".

После этого матча Мамтов делит с Кириллом Панченко из "Динамо"(Москва) лидерство в списке лучших бомбардиров ФНЛ - у обоих по 22 мяча.

Наш клуб находится на восьмой строчке турнирной таблицы, следующий матч "Тюмень" проведет в Саратове против местного "Сокола".

Теги: ФК Тюмень , Мамтов
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