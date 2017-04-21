Тюменцев приглашают на бесплатные утренние занятия в тренажерном зале

Жители Тюмени могут приобщиться к спортивному образу жизни на бесплатных занятиях на тренажерах. Как рассказали в городском департаменте по спорту, посещать их могут горожане в возрасте от 14 лет.

Тренировки проходят по вторникам и четвергам под руководством квалифицированных инструкторов с 10.00 до 11.00. Тюменцы могут пользоваться современными тренажерами и кардиозоной.

Зал находится по адресу: улица Грибоедова, 13 (клуб "Персей"). Телефон для справок 8-982-130-57-77.