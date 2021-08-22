Тюменцы смогут претендовать на налоговый вычет за занятия спортом

Тюменцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. Максимальный размер – 120 тысяч рублей, но в совокупности с другими социальными вычетами, например, за приобретение лекарств или лечение.

Нововведение призвано популяризировать здоровый образ жизни и поддержать компании, которые понесли убытки в пандемию. Как сообщила пресс-секретарь УФНС России по Тюменской области Мария Налобина, для получения выплаты понадобятся договор на оказание услуг и платежный документ, который подтвердит факт оплаты. Например, кассовый чек. Однако спортзал или фитнес-клуб должен входить в перечень министерства спорта, его опубликуют до 1 декабря этого года на официальном сайте ведомства.

"Организация или индивидуальный предприниматель, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, должны делать это по основному виду деятельности. Других ограничений нет – если заведение включено в перечень, то вы имеете право заявить вычет", – пояснила специалист.

Оформлять вычет рекомендуют в электронном формате в личном кабинете налогоплательщика – это ускорит процесс. Данные по заявке проверят в течение трех месяцев, в течение одного – вернут деньги. Мария Налобина добавила, что вычет можно заявить и на платные спортивные секции ребенка, пишет "Вслух.ру".