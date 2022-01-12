Возле ЦУМа в Тюмени построят 10-этажку с бассейном

Десятиэтажный каркас здания многофункционального центра возле ЦУМа строители возведут уже в этом году, а затем приступят к строительству 25-метрового бассейна. Сдать в эксплуатацию здание планируется в 2023 году, якорным арендатором центра станет фитнес-сеть World Class, сообщили в ООО "Тюменский ЦУМ".

"World Class заходит к нам сразу двумя клубами. Первый площадью 3,6 тысячи квадратов открывается уже в этом году и расположится в районе улицы Воровского. Там будет тренажёрный зал, взрослый и детский бассейны, детская комната. Второй клуб будет находится в новом здании, которое надеемся построить в 2023 году рядом с ЦУМом. Можно сказать, что это наш якорный арендатор", - сообщил заместитель генерального директора Тюменского ЦУМа Андрей Глазунов.

Отмечается, что в строящемся у ЦУМа центре фитнес-клуб займёт около 3 тысяч квадратных метров. На первом этаже по плану также расположатся кофейня и небольшие предприятия торговли, в проекте также ресторан с верандой на последних этажах здания.

На сегодня World Class - одна из самых известных и крупных российских фитнес-сетей, оперирующая собственными и франчайзинговыми клубами в семи странах и 37 городах. Большая часть из них расположена в России, Казахстане и Киргизии. Также клубы сети представлены в Монако, Турции, Грузии и Беларуси.