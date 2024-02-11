Инвестагентство помогло "Фитберри" открыть новый фитнес-клуб в Тюмени

Современный и просторный фитнес-клуб "Фитберри" (FITBERRI) в заречной части города открылся в начале января 2024 года, за месяц он набрал более 3 тысяч посетителей, цель к концу года – 4,5 тысячи. На встрече с журналистами генеральный директор ООО "Фитберри" Наталья Проскурякова отметила, что поставленная цель реальна, рассказала об устройстве нового клуба, о господдержке и о планах по дальнейшему развитию бизнеса.

Новый центр на улице Газовиков, 47а по площади занимает 4,4 тыс. квадратных метров, из них 4 тысячи - площади для занятий спортом. На первом этаже расположен многофункциональный тренажерный зал, на втором – два бассейна (спортивный 25 на 11 метров и детский), студии йоги, бокса, пилатеса, самый большой в городе зал групповых программ, студия детского фитнеса и детский клуб.

Фитнес-клуб начали возводить в 2019 году, причем достаточно активно, но потом случился 2020 пандемийный год, последующие 2021-й и 2022-й тоже легкими не назвать - завершить проект удалось только к концу 2023. И если в 2019 году затраты на его создание оценивались в 380 млн рублей, то по итогу они приближаются уже к 500 млн. Одним из вариантов решения финансовых вопросов стал заем на расширение бизнеса в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

"В 2022 году я обратилась в Инвестиционное агентство за господдержкой на расширение бизнеса. Нам выделили 50 миллионов. В первую очередь деньги пошли на оборудование для бассейна, тренажерного зала и мебель. Часть оборудования закупили у российских поставщиков, причем с гарантиями, объективными и адекватными сроками. Сегодня клуб работает, больше 3 тысяч гостей. Начинаем активно набирать детские секции, секции плавания. Востребованность есть. Радует, что пожилое население очень активно. Каждый день ходят тренируются, некоторые – не по разу в день. Это замечательно. На сегодня в клубе оформлено более 60 сотрудников, к концу года планируем эту цифру довести до ста", – рассказала Наталья Проскурякова.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил, что предоставленный заем помог ускорить запуск центра, причем условия его для инвестпроектов социальной направленности достаточно комфортные: сумма выдается на пять лет под пять процентов годовых с отсрочкой платежа на год, так как главная задача финансовой поддержки – реализовать инвестиционный проект, а не заработать на нем.

"Спорт сегодня является одним из трендов – количество запросов на спортивные объекты у населения растет, при этом предложения небольшие. Проект Натальи Проскуряковой решили поддержать, потому что уверены в надежности и профессионализме инвестора, видим востребованность этих услуг. За счет тех средств, которые мы предоставили, проект дальше стал реализовываться. И это важно, ведь чем мы быстрее положим деньги в любой проект, тем он быстрее запустится, тем больше он будет оказывать услуг населению, тем больше будет рабочих мест", – отметил Пуртов.

По словам Пуртова, в реестре инвестпроектов региона на сегодня 16 проектов в области спорта на 1,6 млрд рублей, потенциально в них больше 700 рабочих мест, причем не менее пяти нужно реализовать в бурно растущих микрорайонах Тюмени, в том числе по Московскому и Тобольскому трактам.

"Фитберри" – это чисто тюменский бренд, на сегодня у компании два фитнес-клуба: "Фитберри премиум" по улице 30 Лет Победы, и "Фитберри спорт" по улице Газовиков. Отвечая на вопрос, где компания еще бы в Тюмени хотела построить клуб, Наталья Проскурякова предположила, что он мог бы появиться в районе Московского тракта. Что касается других городов, там тоже есть потребность в фитнес-клубах. По словам Проскуряковой, перспективным в этом плане является Тобольск с растущей экономикой и населением, она не исключает, что в будущем "Фитберри" может появиться и там, и в других городах и регионах – в ближайший год компания будет работать над запуском франшизы.