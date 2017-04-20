Юных тюменцев бесплатно научат играть в гольф

Совместный проект "Гольф – детям" запускают городской департамент по спорту и молодежной политике и областная федерация гольфа.

В рамках социальной программы дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет смогут бесплатно посещать занятия по гольфу. Проходить тренировки будут каждую субботу с 13 до 15 часов на базе "Гольф пространства" в ТЦ "Тема" (перекресток ул. Перекопской и ул. Лунева).

Записаться на обучение можно по телефону: 8-929-261-66-88. Организационный сбор и первое занятие состоятся 29 апреля в 13:00.