КПРФ негостеприимно встретили в Тюмени

Мини-футбольный клуб "Тюмень" в рамках 20-го тура первенства России среди команд суперлиги дважды победил КПРФ — 3:2, 2:1. Эта сдвоенная победа помогла тюменцам закрепиться среди команд, претендующих на выход в плей-офф.

Любопытно, что команду КПРФ в ходе второго матча поддерживали тюменские коммунисты во главе с Тамарой Казанцевой, депутатом Тюменской областной думы, главой Тюменского областного комитета КПРФ и членом ЦК партии. Однако столь представительная поддержка не помогла — клуб КПРФ покинул Тюмень налегке, без набранных очков.

Главный тренер МФК "Тюмень" Евгений Осинцев после игры отметил: "Мы сейчас в такой ситуации, когда нам больше наверно нужна эта победа, было больше эмоций. У нас сейчас каждая игра как игра в плей-офф. Очень доволен результатом, доволен самоотдачей. Спасибо болельщикам, которые заполнили трибуны. Они нас гнали, команда реагировала на их призыв, это придавало нам дополнительные силы".