Тюменская биатлонистка Анастасия Толмачева взяла бронзу чемпионата России

14:48 10 апреля 2017
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Российские биатлонистки завершили сезон 2016/2017 марафоном. Соревнования прошли сегодня в "Жемчужине Сибири".

Победу в гонке одержала архангельская спортсменка Екатерина Зубова. Серебро у Елены Баданиной (ЯНАО), бронза у тюменки Анастасии Толмачевой, сообщает ЦСП Тюмени.

Еще две представительницы Тюменской области вошли в шестерку сильнейших. Это Елена Чиркова, финишировавшая четвертой, и Екатерина Абрамова, пришедшая шестой.

В марафоне участвовали 15 спортсменок из 8 региональных команд.

Теги: чемпионат России , биатлон
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