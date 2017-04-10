Тюменская биатлонистка Анастасия Толмачева взяла бронзу чемпионата России

Российские биатлонистки завершили сезон 2016/2017 марафоном. Соревнования прошли сегодня в "Жемчужине Сибири".

Победу в гонке одержала архангельская спортсменка Екатерина Зубова. Серебро у Елены Баданиной (ЯНАО), бронза у тюменки Анастасии Толмачевой, сообщает ЦСП Тюмени.

Еще две представительницы Тюменской области вошли в шестерку сильнейших. Это Елена Чиркова, финишировавшая четвертой, и Екатерина Абрамова, пришедшая шестой.

В марафоне участвовали 15 спортсменок из 8 региональных команд.