Известный тренер проведет уроки по айкидо в тюменском торговом центре

Показательное выступление японского боевого искусства "Айкидо" проведет в одном из торговых центров Тюмени официальный представитель конфедерации российских Айкидо-групп Михаил Белкин.
Мероприятие пройдет 8 апреля в честь всемирного дня здоровья. Участие в нем примут подростки, состоящие на учете в центре "Дзержинец" и полиции (отдел номер № 6). Ребята уже занимаются несколько месяцев, для них это будет возможность посмотреть со стороны, чему они уже научились и подать другим пример здорового образа жизни.
Присоединиться к мастер-классу могут все желающие в ТРЦ "Панама" в эту субботу с 14 до 15 часов, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru