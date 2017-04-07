Известный тренер проведет уроки по айкидо в тюменском торговом центре

Показательное выступление японского боевого искусства "Айкидо" проведет в одном из торговых центров Тюмени официальный представитель конфедерации российских Айкидо-групп Михаил Белкин.

Мероприятие пройдет 8 апреля в честь всемирного дня здоровья. Участие в нем примут подростки, состоящие на учете в центре "Дзержинец" и полиции (отдел номер № 6). Ребята уже занимаются несколько месяцев, для них это будет возможность посмотреть со стороны, чему они уже научились и подать другим пример здорового образа жизни.

Присоединиться к мастер-классу могут все желающие в ТРЦ "Панама" в эту субботу с 14 до 15 часов, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".