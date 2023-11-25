В Тюмени состоялся заключительный мастер-класс Федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России"

В 2023 году проведено 18 мастер-классов по специальностям: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Академический вокал", "Классическая гитара", "Флейта", "Саксофон", "Баян", "Домра", "Балалайка"; впервые в 2023 году прошли занятия с учениками по специальности "Теория музыки", "Хоровое дирижирование".

Уроки с учащимися Детских школ искусств и Колледжа искусств Тюменского государственного института культуры провели преподаватели Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной классической академии имени Маймонида, Московского института музыки им. А. Г. Шнитке, а также выдающиеся исполнители – солисты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Большого театра России, Государственного ансамбля "Россия".

Среди "активных участников" мастер-классов в 2023 году – учащиеся не только Тюмени, но и поселков Богандинский, Московский, Боровский, городов Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск (10 человек), сообщает АиФ-Тюмень.