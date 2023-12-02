Тюменцы могут принять участие в экологических мастер-классах

Тюменцы могут принести корм и игрушки для животных, подарки для пожилых людей или сдать старую одежду для декорирования в три специальных куба, расположенных в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) с 4 по 17 декабря.

В первый куб тюменцы могут принести корм или игрушки кошкам и собакам, находящимся на попечении у благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки".

Во второй куб — вещи для пожилых людей. Список необходимого можно увидеть, перейдя по QR-коду на кубе или узнать в сообществе мультицентра "Моя территория" Тюмень во "ВКонтакте". Собранные вещи сотрудники благотворительного фонда "Старшее поколение" доставят пожилым людям.

В третий куб жители города до 10 декабря могут сдать старую одежду — ее декорирует художник и дизайнер Эмиль Сайфуллин. Участникам необходимо заполнить небольшую анкету, а эксперт выберет технику и обновит вещь с учетом индивидуальности участника. Забрать одежду можно с 16 по 17 декабря. Среди тех, кто сдаст вещи, разыграют подарок от эксперта — сложный кастом одежды на выбор.

7 и 9 декабря на площадке мультицентра "Моя территория" пройдут тематические мастер-классы. Участники создадут игрушки для животных из приюта, эко-бальзамы из лекарственных растений, авторские открытки из вторсырья и кастомизируют одежду.



На протяжении акции тюменцы могут сдать ненужные вещи в бокс для секонд-хэнда "Чулан". Все вещи отдадут на переработку или продажу, часть средств перечислят в благотворительные фонды. Каждый, кто принесет вещи или поучаствует в мастер-классе, получит небольшие подарки: открытки из вторсырья и полезные сладости.

"Благодаря участию в благотворительных акциях, организованных совместно с добровольческими сообществами Тюмени, любой житель города сможет больше узнать о направлениях волонтерства. А участие в мастер-классах на экологическую тематику поможет тюменцам приобщиться к экологичному потреблению", — рассказала Мой-портал.ру Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.