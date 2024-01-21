Тюменцы могут принять участие в арт-встрече "День КОЛЛАЖения"

В Молодежном театральном центре "Космос" 18 января в 18:00 пройдет арт-встреча "День КОЛЛАЖения". Вход по предварительной регистрации. Ссылку можно найти в официальном сообществе "Космоса" "ВКонтакте".

Соосновательница арт-группы KREATORZ Камилла Генералова отметит свой День рождения и проведет мастер-класс по созданию коллажей. Тюменцы познакомятся с видами коллажа и смогут сделать свой. В конце события участников ждет чаепитие.

"Поддержка креативных сообществ и творчества горожан — одна из приоритетных задач театрального центра "Космос". Мы рады, что встреча состоится у нас", — поделилась с редакцией Мой-портар.ру Лидия Фрицлер, заместитель руководителя "Космоса".