В Ишиме пройдет семейный мастер-класс "Творчество без границ"

Детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей приглашают на семейный мастер-класс "Творчество без границ" 30 января в 15:00 в Арт-галерею Ишима, сообщила мама ребенка с ОВЗ, основатель Telegram-канала "Особенное счастье" Людмила Бец.

В Ишиме мероприятие в подобном формате проводится впервые. Его ключевым моментом станет встреча участников с президентом областной Федерации танцев на колясках, мастером РФ по спортивным танцам, 10-ти кратным чемпионом по танцам на колясках, серебряным призером чемпионата Европы, обладателем кубка мира Виктором Погореловым. Он расскажет свою историю, которая наглядно покажет ребятам и их родителям, в частности, мамам, что никогда нельзя отчаиваться, сдаваться.

Людмила Бец рассказала, что Виктор Погорелов с 2002 года занимается танцами, пять лет танцевал с партнершей на коляске. После тяжелой травмы в 2014 году ему пришлось на себе прочувствовать, каково это – жить с ограниченными возможностями здоровья. "Как ему после травмы помогли встать на ноги мама, друзья, близкие и незнакомые люди, так и он старается стать точкой опоры для тех, кто в этом нуждается. Своим примером показывать, что быть счастливым и заниматься любимым делом можно вне зависимости от обстоятельств", - подчеркнула Людмила Бец. И добавила, что для нее Виктор Погорелов и его мама являются образцом стойкости и мужества.

Далее для гостей события выступит жительница Ишима, чемпионка Уральского федерального округа по спортивным танцам на колясках среди юниоров 2023 года Елизавета Дымникова.

Встречу продолжит мастер-класс по танцам от Виктора Погорелова. Он поможет детям с ОВЗ раскрыть свои возможности и выразить эмоции и настроение через движения под музыку. После чего сотрудники музейного комплекса проведут для детей и их родителей мастер-класс по росписи деревянных брошей и закладок акриловыми маркерами, сообщает Тюменская линия.