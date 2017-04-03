Тюменец взял золото этапа Гран-при по дзюдо в Грузии

Вчера в Тбилиси завершился этап Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. По итогам личных результатов сборная России заняла второе место, имея в своем активе три золотых, две серебряных и пять бронзовых наград и уступив лишь команде Бразилии.

Одну из золотых медалей завоевал представитель центра "Тюмень-дзюдо" Казбек Занкишиев. В категории до 100 килограмм подопечный Данила Воловича провел четыре схватки, одержав верх над спортсменами из Азербайджана, Узбекистана, Бразилии и Швеции.

Этот турнир рейтинговый, завоеванное первое место принесло Казбеку 700 баллов, в результате чего он переместился на 16-ю позицию мирового рейтинга IJF в своей весовой категории.