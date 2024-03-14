Тюменские дзюдоистки выступят на новом всероссийском турнире в Казани

В 2024 году Федерация дзюдо России запустила новый турнир – "Российский тур дзюдо" среди юниорок до 23 лет. Первый этап состоится 14 марта в Казани и объединит около сотни спортсменок 2002-2006 годов рождения из 23 регионов РФ.

Поединки в рамках турнира состоятся в трех городах – Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Победители и призеры соревнований будут определены по итогам трех этапов, где за каждый из них пять сильнейших дзюдоисток получат определенное количество баллов - за 1 место будет присвоено 1000 баллов, за второе – 700, за третье – 500 и обладательница 4 места – 360 баллов.

Тюменскую область на состязаниях представят Любовь Тимофейчева (до 57 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо"), Дарья Туравинина (до 57 кг, Центр дзюдо), Сафура Рустамова (до 70 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо") и Ирина Болсун (до 78 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо").