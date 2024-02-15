Первый этап второго тура детской лиги дзюдо "Триумф Energy" пройдет в Тюмени

В Тюмени 17 февраля стартует второй тур межрегиональных соревнований по дзюдо среди юношей до 15 лет Детской лиги дзюдо "Триумф Energy". Поединки первого этапа пройдут на татами "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, д. 1). Начало 10:00.

После первого тура в Челябинске лидируют "Родина" (Екатеринбург), а также челябинские команды "Ичибан", "Локомотив" и "Центр Ярцева-1". Спортсмены "Центра "Тюмень-дзюдо" вместе с ребятами из "Трехгорного" (Челябинская область) делят промежуточные 5-6 места.

В составе тюменской команды: Гиорги Амбарданов, Роман Иванищев (до 38 кг), Захар Квелашвили, Демид Шаляпин (до 42 кг), Кирилл Антуфьев, Владислав Петухов (до 46 кг), Ислам Махмудов, Михаил Нейфельд (до 50 кг), Спартак Алиев, Михаил Чупахин (до 55 кг), Илья Комиссаров, Эмин Мирзаметов (до 60 кг), Егор Макушкин, Матвей Коленко (до 66 кг), Григорий Манджиев, Артем Хомич (св. 66 кг).

В рамках Лиги более 200 дзюдоистов 2010-2011 гг.р. из 12 команд Урала и Пермского края борются за звание сильнейшей в Уральском дивизионе. По итогам трех туров победителя ждет поездка на суперфинал, который состоится в мае на федеральной территории "Сириус". Поддержать наших спортсменов жители Тюмени смогут как лично, так и онлайн - для болельщиков запланирована трансляция.