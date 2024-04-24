Тюменская дзюдоистка выиграла бронзу на первенстве страны в Красноярске

В Красноярске за медали первенства России по дзюдо боролись более полутысячи юниоров и юниорок до 23 лет из 62 субъектов страны. В составе сборной команды Тюменской области состязались 13 победителей и призеров различных соревнований.

По итогам турнира в весовой категории до 70 кг бронзовую медаль завоевала Сафура Рустамова. Подопечная тренера Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" Ивана Чащина одержала победы в пяти схватках. В ее весе выступали еще 24 участницы.

По словам тренера, Сафура прошла хорошую подготовку с командой и находилась в оптимальной форме: