Тюмень примет открытый турнир по дзюдо "Олимпийские надежды"

16:05 05 апреля 2024
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В воскресенье, 7 апреля, в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" пройдет открытый турнир "Олимпийские надежды", за звание сильнейших будут бороться 400 юношей до 13 лет. Поболеть за ребят с 10:00 сможет любой желающий.

В соревнованиях участвуют дзюдоисты  Тюменской, Курганской, Свердловской, Новосибирской, Омской областей, Екатеринбурга, Челябинска, Республики Алтай, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО. Состязания проводятся с целью отбора юных спортсменов и формирования региональной сборной. Лучшие примут участие в первенстве Уральского федерального округа на следующей неделе в Челябинске.

Теги: дзюдо
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