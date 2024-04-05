Тюмень примет открытый турнир по дзюдо "Олимпийские надежды"

В воскресенье, 7 апреля, в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" пройдет открытый турнир "Олимпийские надежды", за звание сильнейших будут бороться 400 юношей до 13 лет. Поболеть за ребят с 10:00 сможет любой желающий.

В соревнованиях участвуют дзюдоисты Тюменской, Курганской, Свердловской, Новосибирской, Омской областей, Екатеринбурга, Челябинска, Республики Алтай, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО. Состязания проводятся с целью отбора юных спортсменов и формирования региональной сборной. Лучшие примут участие в первенстве Уральского федерального округа на следующей неделе в Челябинске.