Две тюменские дзюдоистки выступят на турнире "Большой шлем"

В столице Азербайджана с 16 по 18 февраля пройдет крупнейший рейтинговый турнир - "Большой шлем" по дзюдо.

На татами выйдут более 400 спортсменов из 64 стран мира. За сборную команду России выступят 24 спортсмена, в том числе две представительницы "ЦПСР "Тюмень-дзюдо". Это мастера спорта России, победители и призеры чемпионатов и первенств страны Любовь Тимофейчева и Любовь Орлова.

"Для моей воспитанницы Любови Тимофейчевой это будет первый серьезный старт во взрослом возрасте. Любовь очень целеустремленная, всегда приходит на тренировки заранее и уходит позже всех, старается работать именно на результат. Обе девушки 2002 года рождения, на этом турнире у них большая конкуренция, но мы в них верим", - поделился тренер Андрей Вуколов.

В первый день выступят мужчины в весовой категории до 60 и 66 кг, женщины - до 48, до 52 и 57 кг. Во второй день представители сильного пола посоревнуются в весе до 73 и 81 кг, а представительницы прекрасного пола - до 63 и 70 кг. Финальный день покажет лучших в весовой категории до 90, до 100 и свыше среди мужчин и до 78 и свыше у женщин.

Посмотреть поединки и результаты можно на сайте Международной федерации дзюдо.