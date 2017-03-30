Тюменские лыжники стали третьими в командном спринте на чемпионате России

Вчера выступающие за Тюменскую область Андрей Парфенов и Александр Большунов стали бронзовыми призерами чемпионата России в командном спринте. Первое место заняли югорчане Антон Гафаров и Сергей Устюгов, серебро у спортсменов из Красноярского края Андрея Мельниченко и Андрея Феллера.

В женском командном спринте тюменские лыжницы Татьяна Алешина и Дарья Веденина на четвертой позиции.

Во вторник, 28 марта, тюменец Денис Спицов выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке свободным стилем, уступив лишь Сергею Устюгову, сообщает ЦСП.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Ханты-Мансийске 25 марта.