Тюменские лыжники стали третьими в командном спринте на чемпионате России

Вчера выступающие за Тюменскую область Андрей Парфенов и Александр Большунов стали бронзовыми призерами чемпионата России в командном спринте. Первое место заняли югорчане Антон Гафаров и Сергей Устюгов, серебро у спортсменов из Красноярского края Андрея Мельниченко и Андрея Феллера.
В женском командном спринте тюменские лыжницы Татьяна Алешина и Дарья Веденина на четвертой позиции.
Во вторник, 28 марта, тюменец Денис Спицов выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке свободным стилем, уступив лишь Сергею Устюгову, сообщает ЦСП.
Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Ханты-Мансийске 25 марта.
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