Евгений Гараничев стал чемпионом страны в персьюте

В Увате проходит чемпионат России по биатлону. В минувшие выходные состоялись спринтерские гонки и гонки преследования.

В женском спринте победу одержала Светлана Миронова (Свердловская область), на втором месте — Дарья Виролайнен (Югра), на третьем — тюменская спортсменка Ирина Услугина.

В гонке преследования удержала лидерство Светлана Миронова, призерами гонки стали тюменские спортсменки: серебро у Анастасии Загоруйко, бронза у Ирины Услугиной.

В спринте у мужчин лучшее время показал Алексей Слепов (Санкт-Петербург), далее — Юрий Шопин (Ульяновская область), тюменец Евгений Гараничев пришел третьим. В гонке преследования расстановка сил оказалась другой. Чемпионом страны стал Евгений Гараничев, следом за ним финишировал югорчанин Семен Сучилов, замкнул тройку Антон Бабиков (Башкортостан), сообщает ЦСП.

Добавим, что в Увате пройдут еще два соревновательных дня, после чего состязания переместятся в Тюмень. 1 и 2 апреля в "Жемчужине Сибири" пройдут масс-старты и эстафеты 4 х 7,5 км и 4 х 6 км.