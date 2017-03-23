За "Тюмень" играет самый забивающий футболист лиги

ФК "Тюмень" в перенесенном с прошлого года матче первенства России среди команд ФНЛ разгромил "Спартак" из Нальчика со счетом 3:0.

В этом матче состоялось три примечательных события. Во-первых, "Тюмень" одержала первую крупную победу в нынешнем сезоне. Во-вторых, беспроигрышная серия "Тюмени" составила уже пять матчей. Это позволило нашей команде занять восьмую строчку турнирной таблицы. А в-третьих, все три мяча забил Хасан Мамтов. Он и стал лидером бомбардирской гонки в ФНЛ, опередив Кирилла Панченко из "Динамо" на один мяч.

Следующий матч тюменцы проведут на Дальнем Востоке. В воскресенье они сыграют против клуба "СКА-Хабаровск".

Фото ФК "Тюмень"