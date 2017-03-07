Тюменская спортсменка предлагает сдавать нормы ГТО в фитнес-центрах

Двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова считает, что многим жителям региона будет удобно сдавать нормы ГТО в фитнес-центрах. Со своей инициативой она планирует выступить перед парламентариями, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Инструкторам фитнес-клубов, правда, придется пройти процедуру сертификации, а клиентам необходимо предоставлять справку-допуск врача. Навстречу должен пойти и региональный департамент по спорту. Большинство клиентов фитнес-центров с радостью поддержит эту инициативу, уверена спортсменка.