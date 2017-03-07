Тюменская спортсменка предлагает сдавать нормы ГТО в фитнес-центрах

Двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова считает, что многим жителям региона будет удобно сдавать нормы ГТО в фитнес-центрах. Со своей инициативой она планирует выступить перед парламентариями, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".
Инструкторам фитнес-клубов, правда, придется пройти процедуру сертификации, а клиентам необходимо предоставлять справку-допуск врача. Навстречу должен пойти и региональный департамент по спорту. Большинство клиентов фитнес-центров с радостью поддержит эту инициативу, уверена спортсменка.
"Участникам не придется никуда специально ехать, достаточно в назначенный день пройти испытания, которые зафиксируют представители регионального спортивного ведомства и разместят на сайте. Мне кажется, такой подход в разы увеличит количество желающих сдать нормативы ГТО", – отмечает Наталья Проскурякова.
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