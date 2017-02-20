В Тюмени стартует чемпионат УФО по биатлону

Соревнования пройдут с 20 по 26 февраля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Участниками чемпионата станут сильнейшие спортсмены из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В рамках первенства посостязаются юниоры и юниорки. Всего в соревнованиях примут участие около 100 биатлонистов.

Первым испытанием станет индивидуальная гонка (мужчины – 20 км, женщины – 15 км), которая состоится в среду, 22 февраля. В пятницу, 24 февраля, спортсмены побегут спринт (10 км – мужчины, 7,5 км – женщины). В субботу, 25 февраля пройдет гонка преследования (мужчины, 12,5 км, женщины, 10 км), сообщили в тюменском центре спортивной подготовки.