Чемпионат по прикладному собаководству пройдет в Тюмени

29 и 30 июня в Тюмени проведут чемпионат по спортивно-прикладному собаководству.

В региональном этапе соревнований примут участие более 50 пар, включая представителей Свердловской области, которые выступят вне зачета.

В первый день чемпионата, участники продемонстрируют общие умения в дрессировке и защитно-караульной службе. Во второй день судьи определят лучших в категории международных видов дрессуры. Это троеборье и двоеборье: "следовая работа", "послушание", "защита".

На чемпионате выступят и начинающие собаководы с беспородными питомцами. Для них создали зачет "собака-компаньон", в котором упор сделан на управляемости домашних животных, их послушание и тестирование умений. Единственное требование – собаки должны иметь паспорт и чип, сообщает Тюменская область сегодня.

– Не каждая порода подходит для всех дисциплин. Например, к нам регулярно приезжает спортсмен из Екатеринбурга со своим лабрадором, но в "защитном" разделе они участвовать не смогут, так как эти собаки подружейные, – отметил президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.