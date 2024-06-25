Девочка из тюменского села участвует в телешоу "Кондитер. Дети"

На телеканале "Пятница!" стартует новый сезон "Кондитер. Дети", в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети и подростки от 9 лет.

Среди претендентов на победу оказалась 17-летняя София Брюханова из Омутинского района Тюменской области.

Участники шоу творят кондитерские шедевры и на конкурсе покажут взрослым, на что они способны.

На встречу с "королем тортов" и членами жюри София принесла бисквитный торт в форме яблока с компоте из яблок и карамельным кремом. Вместе с другими юными конкурсантами школьница попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал "Кондитер. Дети", где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Софии из Тюменской области достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть 25 июня в 19:00 на телеканале "Пятница!".