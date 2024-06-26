Анастасия Урубаева променяла город на село ради детей и здоровья местных жителей

В селе Тукман Нижнетавдинского района новый медицинский сотрудник. На работу в ФАП трудоустроилась акушерка Анастасия Урубаева, работавшая прежде в одной из поликлиник Тюмени.

За плечами большой трудовой путь длиной в 18 лет. После окончания Тюменского медицинского колледжа работала на севере, была старшей акушеркой стационара. Последнее время трудилась в одной из поликлиник областной столицы. Работу на селе выбрала ради детей. У нее их четверо – дочь и трое сыновей. Муж трудится вахтой.

"Хотелось, чтобы дети росли в сельской местности, здесь хорошая школа, много кружков, село развивается, нам здесь нравится. Фельдшерско-акушерский пункт новый, с современным оборудованием. Работать - одно удовольствие", - рассказала Анастасия.

Акушерка в ФАП – пока единственный сотрудник, поэтому придется выполнять и функции фельдшера, но это нашу героиню не пугает. Первое, что планирует Анастасия Викторовна –это провести подворовые обходы, познакомиться с каждым жителем села, а это около 300 человек.

Укомплектование кадрами – одна из приоритетных задач программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".