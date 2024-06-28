В Тюменском доме ребенка впервые провели родительское собрание в форме пикника

Родительские собрания в Региональном специализированном доме ребенка (Тюмень) проходят регулярно, а вот отдых для родителей и детей на траве 26 июня специалисты организовали впервые в рамках Года семьи.

Как сообщила директор дома ребенка Елена Полякова, это стало возможным благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Встреча в подобном формате стала первой, организованной в рамках федерального пилотного проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет".

В настоящее время в доме ребенка проживают 55 детей в возрасте 0 до 4 лет. На попечении государства они остались по причине трудной жизненной ситуации в семье или наличия у родителей зависимостей. Участие в родительском собрании и пикнике приняли 10 родителей. Мамы и папы в неформальной обстановке пообщались с представителями органа опеки и попечительства и Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, общественных организаций, а также с педагогами, психологами, дефектологами дома ребенка.

В начале встречи начальник отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Лариса Бадрызлова рассказала о различных программах помощи зависимым людям, которые уже действуют в Тюменской области, а также о новом проекте, который стартует осенью этого года на базе Областного центра профилактики и реабилитации в Тюменском районе. В его рамках родители смогут проходить реабилитацию, совместно проживая с детьми в центре. Он разработан в рамках федерального проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет", который курируется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По словам Ларисы Александровны, совместное проживание под наблюдением врачей и психологов поможет дополнительно замотивировать родителей, помочь им преодолеть трудности и восстановить семью, также это позволит детям всегда находиться с родными людьми.

Встречу с родителями продолжила директор дома ребенка Елена Полякова. Елена Юрьевна выразила надежду на то, что подобные мероприятия будут способствовать тому, чтобы родители предприняли решительные шаги для преодоления трудной жизненной ситуации. Директор также предложила родителям принимать больше участия в жизни своих детей в доме ребенка и почаще проводить с ними время. "Я очень вас жду", - заключила директор дома ребенка.

Тему продолжила начальник отдела опеки, попечительства и охраны прав детства Тюмени и Тюменского района Светлана Самойлова. Светлана Никитична призвала родителей сделать первый шаг навстречу детям и привела успешные примеры воссоединения семей. Есть много областных программ, которыми могут воспользоваться родители в трудной жизненной ситуации — это и меры поддержки, и социальный контракт для малоимущих семей, лечение от зависимостей. При этом специалисты органа опеки и дома ребенка всегда готовы ответить на любые вопросы — юридические, психологические, педагогические и другие, а где необходимо, - просто по-человечески поддержать.

В завершение родительского собрания выступила специалист службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Елена Кашкарова, которая подробно рассказала о быте и режиме в тюменских реабилитационных центрах. По словам Елены Витальевны, Тюменская область — один из немногих регионов страны, в которых можно пройти бесплатную семейную реабилитацию. "Зависимость — это болезнь, которую нужно лечить, но для этого нужно специальное окружение, "поддерживающее сообщество", которое создано в реабилитационных центрах. В таких условиях гораздо легче отказаться от употребления", - добавила Елена Кашкарова.

Все приглашенные специалисты поблагодарили родителей за стремление пересмотреть свои жизненные ориентиры и сделать своих детей счастливыми. "То, что вы пришли на собрание и пикник, уже говорит о том, что ваши дети вам дороги и шанс восстановить семью очень велик", - подвела итоги начальник отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Лариса Бадрызлова.

После собрания родители вместе с детьми вышли на зеленую лужайку на территории дома ребенка, где их уже ждали веселый клоун с мыльными пузырями и сказочные персонажи.

Фото: Департамент социального развития Тюменской области