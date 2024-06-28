День молодежи в Тюменской области будет полон спортивных событий

День молодежи в 2024 году обещает быть насыщенным как в городах, так и районах Тюменской области.

В субботу, 29 июня, Вознесенская набережная (левый берег Туры) в Тюмени станет местом притяжения жителей и гостей города. Здесь пройдет самый яркий и зажигательный праздник лета – День молодежи. Традиционно он проходит под девизом "На одной волне". Торжество объединит работу тематических локаций, которые будут открыты для всех желающих с 13 до 18.00. Открытие праздника запланировано на 14.00.

В этот день для жителей и гостей областной столицы пройдет ряд мероприятия, а также будут работать площадки по различным направлениям, среди которых и спортивное. О последних мы и расскажем далее.

Стартует мероприятие с зажигательного фестиваля "Чир - уикенд" в 9.00. Зрители смогут насладиться завораживающим представлением чирлидеров нашего города. Выступления продлятся до 13:00.

В час дня начнут работу тематические станции. Любители физической культуры и активного образа жизни встретятся на станции "На волне спорта". Там пройдут мастер-классы по роллер-спорту, а опытные спортсмены продемонстрируют показательные трюки. Желающие смогут продемонстрировать свою подготовку и выполнить нормативы на площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО".

Также ценители спорта смогут испытать себя на мастер-классе по зумбе. Он стартует в 18:30.

Кульминацией праздника энергии и юности станет дискотека под открытым небом на центральной сцене с 19 до 22 часов. Закончится опен-эйр флешмобом жарких молодых сердец.

Активное празднование Для молодежи пройдет не только в областной столице, но и в других муниципалитетах региона. Например, в Нижнетавдинском районе в этот день ожидается обширная культурная программа, но и спортсменам скучать не дадут – в 13:30 на Площади Памяти для всех жалеющий пройдут турнир по флорболу и соревнования по перетягиванию каната. Возраст участников не ограничен – испытать себя смогут все!

Для жителей Ярковского района также подготовили праздничные спортивные испытания, но в этот раз они посвящены не только Дню молодежи, но и Дню района. На стадионе пройдут турнир по баскетболу, соревнования городошников "Летняя битва", шахматный турнир, состязания по волейболу и спортивная семейная эстафета, в которой смогут проявить себя родители и дети от 7 до 14 лет.