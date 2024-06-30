Как устроиться на работу, если был перерыв

Следует обратить внимание, обладаете ли вы теми компетенциями и навыками, необходимыми для выбранной должности, рассказала руководитель отдела поиска и подбора персонала Екатерина Вислобокова.

– Стоит внимательно изучить предложенную вакансию, посмотреть, чего ждут от соискателя, и проанализировать – сможете ли вы это делать. Допустим, человек до декрета выполнял аналитическую работу, для которой требуется высокий уровень концентрации. Важно понимать, не потерян ли за время перерыва этот навык. Или, может быть, появились новые инструменты и технологии для этой работы. Преимуществом будет, если кандидат ими владеет, – пояснила эксперт.

По возможности, восполните пробелы в знаниях. Для этого подойдут курсы или тренинги. Обновите резюме с учетом актуальных критериев, исследуйте рынок и действуйте. Важно проявлять инициативу, а не ждать, когда поступит ряд предложений, сообщает Тюменская область сегодня.

При выборе вакансий ищите компании, которые ценят гибкость и готовы обучать новых сотрудников. Также исследуйте культуру корпорации, в которую хотите устроиться. Это поможет понять, поддерживает ли сотрудников работодатель, что в нашем случае крайне необходимо, порекомендовала карьерный продюсер и основатель кадрового агентства RABOTARESTORAN Нина Макогон.