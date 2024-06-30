Фестиваль современного искусства "Артчоус" пройдет в июле

6 и 7 июля в "Конторе пароходства" пройдет шестой фестиваль современного искусства "Артчоус". В программе лекции от федеральных и региональных экспертов, мастер-классы, диджей-сеты и арт-маркет, на котором свои работы представят 58 художников, керамистов, иллюстраторов и скульпторов. Оба дня фестиваль будет работать с 12:00 до 20:00.

В этом году на участие в "Арчоусе" пришло рекордное количество заявок из десятков городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Красноярска, сразу трех республик: Удмуртской, Марий-Эл и Коми, а также Краснодара, Екатеринбурга, Перми, Томска, Челябинска, Саратова, Рязани, Кургана, Нижнего Тагила, Сургута, Курска, Иркутской и Московской областей и, конечно, Тюмени. Также в фестивале примет участие художница и онлайн-преподаватель изобразительного искусства из Минска.

6 июля в большом зале в 15:00 начнется лекция преподавателя кафедры искусствоведения и изобразительных искусств ТГИК Евгении Каневой "Женщины-художницы и почему мы так мало о них знаем". А в 18:00 культуролог, ведущий сотрудник ВВФ ГМИИ им. А. С. Пушкина Алексей Старков из Нижнего Новгорода прочитает лекцию "5 заблуждений о современном искусстве".

7 июля в большом зале в 15:00 пройдет лекция шеф-куратора московской галереи "Триумф" Марины Бобылевой "Почему искусство перестало быть красивым". А в 18:00 слушателей ждут на лекцию искусствоведа, доктора философских наук, профессора кафедры философии ТюмГУ Марины Чистяковой "Освобожденный зритель: новые форматы коммуникации в современном искусстве".

Также на оба дня запланированы мастер-классы. Участники будут рисовать в разных техниках, плести из проволоки и ткать коврики. В вечернее время на уличной площадке пройдут диджей-сеты, сообщает Мой-портал.ру.