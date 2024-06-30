Системы водоснабжения Тюменского района совершенствуются

Плановый монтаж нового оборудования трубопроводов осуществляют в Тюменском районе. Надежность системы водоснабжения повысят в селе Яр и Большие Акияры. Специалисты "Росводоканал Тюмень" заменят прежнюю систему на новую, которая позволит бесперебойно обеспечивать дома водой.

– Система новых задвижек позволит при возникновении аварийных ситуаций минимизировать район отключения и за счет этого предоставить более надежное водоснабжение жителям населенного пункта, – объяснил директор по производству компании Дмитрий Бычков.

Работы, которые проведут специалисты в двух населенных пунктах, не требуют раскопок, а значит, благоустройство территорий не пострадает. За лето сотрудники водоканала планируют заменить более 200 задвижек в Тюменском районе. Специалисты подчеркивают: новые системы имеют большой срок службы и высокую надежность благодаря использованию современных и качественных материалов, сообщает Тюменская область сегодня.