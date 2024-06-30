Комплексная реабилитация детей проводится в тюменском "Роднике"

В областном реабилитационном центре "Родник" завершилась смена для детей-инвалидов без сопровождения родителей. Реабилитационные путевки на эту смену получили 17 детей.

Курс их оздоровления включает в себя медицинскую реабилитацию — электролечение по назначению врача, аппаратный массаж, минеральные и лечебные ванны, спелеокамеру; психолого-педагогическую работу — логопед, дефектолог, психологические тренинги; социокультурную реабилитацию; бассейн; адаптивную физическую культуру и спорт.

Ребята приезжают в "Родник" не один раз. Например, Алексей Ваничкин некоторое время назад он прошел конкурсный отбор и побывал на профильной смене "Время первых: равные возможности" в мае. Он с теплом вспоминал лагерную смену и очень скучал по вожатым.

"Чтобы ребенок попал в "Родник", родителю нужно подать заявление в "Областной центр реабилитации инвалидов", МФЦ или через Госуслуги, а также УСЗН муниципального района (для семей из муниципалитетов). При подаче заявления можно выбрать опцию "с сопровождением" или "без", — поясняет заведующая орготделом центра Анна Кербс.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).