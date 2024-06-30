Фармацевтическая продукция, не требующая лицензии, продается в почтовых отделениях региона

Почта России реализует пилотный проект по продаже фармацевтической продукции, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области. 20 наименований составляют наиболее популярные среди потребителей товары: бинты, лейкопластыри, гематоген, марлевые срезы, термометры, витаминные комплексы, рыбий жир.

"Ассортимент фармацевтической продукции выделен в отдельном диспенсере рядом с окном оператора. Наполнение и расширение ассортимента будет производиться по запросам клиентов", - отмечено в сообщении.

В 2022-2023 годах в 23 обновленных отделениях почты появились первые уголки здоровья, где жители имеют дополнительные возможности для диагностики своего здоровья. В "медицинских уголках" клиенты могут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Все почтовые отделения для этого обеспечены необходимыми медицинскими приборами, а также информационными материалами для оказания помощи в диагностике, сообщает Тюменская линия.