Более семи тысяч человек привлекла ярмарка трудоустройства Тюменской области

В Тюменской области состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", собравший тысячи посетителей, более 350 работодателей.

Более 7,7 тысячи вакансий представили ведущие строительные компании региона, медицинские организации, сферы гостеприимства, образования, агропромышленного сектора, силовых ведомств и другие.

- Ярмарка трудоустройства в Тюменской области стала площадкой для живого общения, обмена опытом и поиска новых возможностей. Более семи тысяч человек посетили ярмарку, воспользовавшись уникальной возможностью пообщаться с представителями ведущих компаний и получить актуальную информацию о рынке труда, - отметил Александр Сидоров, директор областного департамента труда и занятости населения.

Участники ярмарки смогли пройти экспресс-собеседования с потенциальными работодателями, оценить актуальные предложения на рынке труда и узнать о перспективах профессионального роста.

На площадке СК "Центральный" в Тюмени в рамках деловой части прошел круглый стол, где обсуждались вопросытрудоустройства и трудовой адаптации участников специальной военной операции и членов их семей.

Особое внимание было уделено консультационной поддержке. Специалисты Кадрового центра "Работа России" и Центра "Мой бизнес" дали ценные советы по планированию карьеры, поиску работы и открытию собственного дела. Они помогли соискателям определить свои сильные стороны, составить резюме и подготовиться к собеседованию, а также разобраться в тонкостях регистрации бизнеса и получения государственной поддержки.

Ярмарка была не только местом поиска работы, но и площадкой для семейного отдыха. На площадках были проведены профориентационные мастер-классы и активности, направленные на разновозрастную аудиторию. А "серебряные" волонтеры проводили уличную гимнастику и мастер-класс по зажигательным танцам, создавая атмосферу позитива и активности.

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовал работу "Медицинской палатки здоровья". Там желающие смогли измерить давление, сдать кровь на общий анализ.

Сувениры ручной работы и продукцию представили члены общественных организаций инвалидов и исправительные учреждения. Посетители смогли приобрести различные изделия из дерева, искусственного камня, спец.одежду, домашний текстиль.

На прилегающей территории гости ярмарки смогли ознакомиться со средствами индивидуальной защиты и мобильным полигоном для отработки навыков работ на высоте. А показательные выступления служебных собак не оставили равнодушным никого.

Мероприятие стало ярким и запоминающимся событием для всех участников и вдохновило многих на поиск новых возможностей и уверенное движение к достижению своих целей.