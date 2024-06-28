Самку северного оленя, которую ямальцы подарили Владимиру Путину, отправят в резиденцию Деда Мороза

Самку северного оленя важенку, которую многодетная ямальская семья Пяк подарила этой весной президенту России Владимиру Путину, отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В скором времени выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом – важенка была беременна. Супруги решили не разлучать мать с детенышем и отправить их на новое место жительства вдвоём, когда оленёнок окрепнет.

В апреле глава государства поздравил по телефону многодетную ямальскую семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги в свою очередь подарили ему важенку.

– Белоснежную оленью семью сначала доставили вертолетом со стойбища в Тарко-Сале. А там уже погрузили в фургон, на нем они будут добираться до зоосада в Великом Устюге. Для животных запасли достаточное количество ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары, – говорится в официальном сообщении.

Ранее, в январе, перед началом церемонии открытия Года семьи Владимир Путин встретился с победителями всероссийских семейных конкурсов. В ходе встречи глава многодетной семьи оленеводов Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля он и его жена Зоя отмечают 50-летие совместной жизни. Мужчина пригласила президента на Ямал. Владимир Путин тогда пообещал обязательно поздравить юбиляров.