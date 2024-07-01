Боец из Югры первым оформил в Луганске льготную ипотеку на покупку жилья в Тюмени

Сбер в пятницу своих новых офисах в Донецке и Луганске выдал первые льготные ипотеки под 2% годовых, в числе по программам "Региональная ипотека" для жителей ДНР и ЛНР и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".

Жилищные кредиты Сбера впервые оформлены в новых офисах банка в Донецке и Луганске. Две ипотеки выданы в Донецке по льготной программе "Региональная ипотека". Оба заёмщика живут и работают в Мариуполе. В Луганске возможность оформить льготную ипотеку воспользовался военнослужащий из Ханты-Мансийского АО, проходящий службу в ЛНР. Узнав о приходе Сбера в регион, мужчина обратился за оформлением ипотеки в другом городе — Тюмени. В итоге он приобрёл строящееся жильё по программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".