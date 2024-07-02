Тюменцы завоевали первые награды на играх "Дети Азии"

Спортсмены Тюменской области в составе сборной Уральского федерального округа соревнуются на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии". Наши ребята выступают в пяти видах спорта: баскетбол, кикбоксинг, легкая атлетика, мини-футбол и скалолазание. Уже есть первые достижения.

По итогам состязаний по баскетболу 3х3 команда УрФО, в состав которой вошли воспитанники спортшколы "Рубин", взяла бронзовую награду. В матче за третье место наши ребята оказалась сильнее сборной Таиланда со счётом 19:16.

Также долгожданную золотую медаль завоевал воспитанник спортшколы №2 Тюмени Матвей Чулкин. Он стал лучшим в беге на 110 метров с барьерами с результатом 14.46.

На данный момент Уральский федеральный округ занимает пятое место турнирной таблицы состязаний, опередив делегации Дальневосточного федерального округа, Казахстана, Якутии, Таиланда, Азербайджана и других регионов и стран.