Более 7,5 тысячи книг передала Тюменская область библиотекам Краснодона за два года

С 2022 года Тюменская область передала в библиотеки Краснодонщины более 7,5 тысяч книг, сообщил губернатор Александр Моор.

"Книги здесь очень востребованы. Причем в библиотеки краснодонцы идут целыми семьями. В ближайшее время закупим туда развивающие игры для детей, чтобы им было еще интереснее", - отметил Моор.

Также у краснодонцев благодаря детской инициативе и поддержке Тюменской области теперь есть мобильная библиотека, в ее маршруте - сорок городов и сел. По словам Моора, это не просто передвижной пункт для выдачи книг, внутри установлено мультимедийное оборудование, которое позволяет проводить самые разные мероприятия.