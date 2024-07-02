Более 7,5 тысячи книг передала Тюменская область библиотекам Краснодона за два года

16:02 02 июля 2024
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С 2022 года  Тюменская область передала в библиотеки Краснодонщины более 7,5 тысяч книг, сообщил губернатор Александр Моор.

"Книги здесь очень востребованы. Причем в библиотеки краснодонцы идут целыми семьями. В ближайшее время закупим туда развивающие игры для детей, чтобы им было еще интереснее", - отметил Моор. 

Также у краснодонцев благодаря детской инициативе и поддержке Тюменской области теперь есть мобильная библиотека, в ее маршруте - сорок городов и сел. По словам Моора, это не просто передвижной пункт для выдачи книг, внутри установлено мультимедийное оборудование, которое позволяет проводить самые разные мероприятия.

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