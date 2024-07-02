Тюменский агропром экспортирует свою продукцию в 13 стран

Продукция тюменского агропромышленного комплекса тюменского производства поставляется в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Белоруссию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Сербию, Южную Корею, Турцию, Кыргызстан, Грузию, при том они могут получить субсидию на логистику, сообщает департамент АПК.

Предприятия поставляют на экспорт семенной и товарный картофель, продукты глубокой переработки зерна - аминокислоты, глютен, спирт, рапсовое масло, муку, крупу, хлопья для завтраков, кондитерскую продукцию, снеки, рыбопосадочный материал и т. д. Всего Тюменская область экспортирует около пятидесяти видов продукции АПК на внешние рынки.

Содействие в транспортировке продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки, предприятиям региона оказывает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

В услугу входит транспортировка продукции, погрузочно-разгрузочные работы, перегрузка с одного транспорта на другой, сортировка, консолидация, разукрупнение,

маркировка, паллетирование, переупаковка продукции.

Софинансирование транспортировки Центром поддержки экспорта ведется по территории РФ в размере 80%, и не менее 20% оплачивает предприниматель. Размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей в год на одну компанию.

Консультации по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках можно получить в Центре поддержки экспорта.