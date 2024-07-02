В Тюмени в пятницу пройдет встреча айтишников

Встреча ИТ-сообщества Тюменской области пройдет в "Точке кипения" 5 июля, организаторы ждут на нее активных и увлеченных работой в ИТ людей.

Тема встречи - подготовка к XVII Тюменскому цифровому форуму-выставке "Инфотех-2024" и другие значимые вопросы, в спикерах заявлен Алексей Комов - эксперт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), бизнес-трекер Школы стартапов Сколково, он расскажет об актуальных мерах поддержки ИТ-компаний и инновационных проектах.

Встреча начнётся в 15.30, все желающие смогут задать вопросы, выступить с инициативными предложениями и обозначить перспективы развития. Регистрация на мероприятие здесь.