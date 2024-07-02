Тюменские десантники-пожарные помогают Якутии бороться с лесными пожарами

Команда из 50 человек из уватского и тобольского отделений Тюменской авибазы прибыла в столицу Якутии 27 июня, и уже на следующий день ребята приступили к ликвидации лесных пожаров, сообщает деплеса ТО.

Десантников уватского авиаотделения направили в Усть-Майский район. Там за двое суток они ликвидировали два крупных очага общей площадью 90 га. В воскресенье команду перебросили на другой участок в том же районе, и уже третьи сутки парни работают на пожаре, охватившем около 120 га леса.

Тобольских десантников отправили на пожар-тысячник (площадью свыше 1200 га), разгоревшийся в Амгинском районе. По словам старшего группы, инструктора ПДПС Алексея Лыткина, в день прибытия пошел дождь, которого здесь давно ждали. Он немного присмирил огонь, но кромка все-равно "дышала". "Места здесь глухие, непроходимые, наземной техники никакой. Сопки, распадки, буреломы, густой подлесок, глубокая подстилка. Ручьи есть, но огонь легко их перепрыгивает, - рассказал Алексей. - Как сказали местные, бороться с этим пожаром придется только врукопашку. Наша задача прокопать минполосу 4,5-5 км и закольцевать его, соединившись с другой группой, которая идет навстречу".

По данным Рослесхоза, на 1 июля в Якутии продолжалось тушение 51 лесного пожара на около 188 тысячах га, за сутки ликвидировано 5 возгораний на площади 10,5 тысячи га.