В Тюмени проведут авоськин день

В сквере музея "Усадьба Колокольниковых" 6 июля пройдет выставка-ярмарка "Авоськин день" в честь Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов.

Выставку организует квилт-клуб "Сибирская палитра", чтобы обратить внимание жителей Тюмени на экологичную альтернативу полиэтилену. В этот день сквер музея украсят разнообразные шоперы, авоськи, сумки, котомки и рюкзаки, созданные мастерицами клуба. Горожанам обещают выставку-ярмарку, мастер-класс по созданию авоськи, лекцию и викторину. Посетить мероприятие можно с 12:00 до 17:00. Вход свободный.