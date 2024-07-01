В Тюмени устраняют последствия ливней

Обильные осадки минувших выходных добавили работы службам, отвечающим за содержание городских территорий: на придомовых пространствах за порядок отвечают управляющие организации, на общественных — подрядные организации, около офисов и учреждений — собственники или арендаторы.
Так, УК по СЖФ вчера ликвидировала подтопление во дворах по улице Монтажников, 12-14, Широтной, 35. Сегодня специалисты продолжат эту работу на улицах Инженерная, 62-64, Широтная, 111.
В Восточном округе подрядные организации откачивали воду с общественных пространств по улице Станционной, 28 и 38в, улице 30 лет Победы, 142. Сегодня осушали улицу Стахановцев.
В Ленинском округе в этот раз выявлено 25 подтопленных локаций. Среди них территории общего пользования, улично-дорожная сеть и дворы многоквартирных домов. На большей части из них откачка выполнена. Работа продолжается в усиленном режиме. Объем откачанных дождевых вод 29 и 30 июня составил около 1 500 кубометров.
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